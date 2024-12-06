俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が６日、自身のＳＮＳを更新し、最新ショットを公開した。Ｋｏｋｉ，はインスタグラムに「Ｔｏｄａｙ’ｓｏｕｔｆｉｔ＠ｃｏａｃｈ最近愛用しているバッグとコート」と記し、ダークグレーのコートを着て黒のバッグを持った私服ショットをアップした。デニムにブラウンのトップス、ロングヘアを三つ編みに結び、赤と黄色の落ち葉の上に立つ、季節感たっぷりの