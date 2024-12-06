俳優で歌手の中山美穂さんが亡くなったことが６日、分かった。５４歳だった。中山さんはこの日、大阪市内のビルボードライブ大阪でクリスマスコンサート「ＭｉｈｏＮａｋａｙａｍａＣｈｒｉｓｔｍａｓＣｏｎｃｅｒｔ２０２４ｉｎＢｉｌｌｂｏａｒｄＬｉｖｅ」を開催する予定だったが、同日昼に「体調不良の為、公演を中止する運びとなりました」と公式サイトで発表した。訃報（ふほう）を知ったファン約１００