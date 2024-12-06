11月、静岡市内を走る路線バス内で、運転手に暴言を吐いた上、バスの運行を30分にわたり妨害したとして、80歳の男が、6日、逮捕されました。犯行に至った経緯とは。（男の暴言）『何で遅れているんだ』車内に響き渡る怒号。これは、11月13日正午ごろ静鉄ジャストライン･中原池ヶ谷線のバス内で発生した迷惑行為。バス会社から被害届が提出され、捜査していた警察は、6日、威力業務妨害の疑いで、静岡市駿河区桃園町に住む無職の80