ギンビスのロングセラービスケット「たべっ子どうぶつ」において、“新たな出会い”をテーマに、世代や国境を越えた夢あふれる新しい物語を紡いでいく新プロジェクト『たべっ子どうぶつMEETS』が始動する。【写真】ねこ＆らいおん＆うさぎが“チョコレート色”に変身1978年の発売以来、どうぶつの形に英単語がプリントされたかわいらしい薄焼きビスケットが幅広い世代から支持され、すでに世界各国でも展開されている「たべっ