出産は命がけの大仕事。そのうえで、無神経な旦那さんや義家族に悩まされるケースも少なくないようです。今回は、「助産師さんに助けられた話」から、あまりにも配慮に欠ける義母に関するエピソードをご紹介します。授乳中に義母が乱入「第一子を出産したばかりのとき、初めての授乳を助産師さんにサポートしてもらっていたんです。出産の疲労感でボロボロでしたが、授乳しながら幸せな気持ちにひたっていました。ところが突然、義