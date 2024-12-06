赤ちゃん本舗は、2024年12月1日から27日まで、全国のアカチャンホンポで「人気キャラクターのお楽しみ袋」を販売しています。アカチャンホンポ限定デザインお楽しみ袋の詳細は、以下の通り。・出産準備品5点セットベビーミッキーミニー・出産準備品5点セットベイマックス・出産準備品5点セットはらぺこあおむしアカチャンホンポ限定デザインの5点セット。出産準備の必須アイテムを、かわいいキャラクターで揃えています。サ