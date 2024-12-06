イスラエルの駐日大使は都内で会見し、UNRWA＝国連パレスチナ難民救済機関に変わる人道支援組織を確立すべきとの考えを示しました。会見でイスラエルのギラッド・コーヘン駐日大使はUNRWAがイスラム組織・ハマスによってテロ活動の拠点と化していると説明しました。その上で、パレスチナ自治区ガザへの人道支援を続けるために、UNRWAに変わる組織を確立すべきとの考えを示し、UNRWAに資金を拠出している日本に対して、イスラエルと