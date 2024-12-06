俳優の中山美穂さんが自宅で死亡しているのが見つかりました。54歳でした。最新情報について警視庁から報告です。（社会部・石出大地記者報告）発覚の詳しい経緯が分かってきました。警視庁などによりますと、6日に中山さんは仕事の都合で大阪府に行く予定があり、品川駅で午前9時ごろに仕事の関係者と待ち合わせをしていたということです。ただ、待ち合わせの時間の午前9時になっても中山さんが現れなかったので、自宅の