韓国・尹錫悦（ユン・ソンニョル）大統領の弾劾（だんがい）訴追案は7日に採決が行われる見通しですが、早まる可能性も出てきました。【画像】「大統領に誰がふさわしいか」韓国国内の質問の結果は？■与党一転「尹大統領の早急な職務停止が必要」弾劾訴追案は、韓国国会の定数300のうち3分の2（200人）以上の賛成で可決されますが、最大野党の「共に民主党」は170議席で、その他の野党を足しても、3分の2に届きません。ですが