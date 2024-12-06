©️ABCテレビ ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … ABCテレビアナウンサーが日替わりで毎日更新 アナ回覧板 ＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * …＊ … * … ＊ … * … ＊ … スマホの機種を変えました。完全に調子に乗って（笑）最新機種にしたのですが、これまで使っていた物とは電源の入れ方からして扱いが違い、マニュアル本を買ってあれこれ勉強中です、、