冬になると恋しくなるこの香り…。 花王のシャンプー・コンディショナー「エッセンシャル プレミアム」シリーズから、毎年大人気の「ホワイトティーの香り」が、 12月7日（土）から発売されます。全国のドラッグストアやスーパーなどで購入できますが、今年も数量限定なので早めのチェックが重要ですよ～！ 【節電クイズ】ドライヤーで髪を乾かすのに…「TURBOで5分間」「DRY