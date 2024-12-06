天気が荒れると期待されるのが季節ハタハタの水揚げです。男鹿市商工会が定めた「ハタハタの日」の6日、男鹿市では神事が行われ、関係者が豊漁を祈願しました。季節ハタハタが接岸する目安のひとつが海水温の低下ですが、6日はその目安となる温度を上回っていることが確認されました。本隊の接岸はもう少し先になるかもしれません。一匹でも多くの仲間を連れて来てほしい。そんな願いを込めて、神棚にまつられるハタハタは、4日前