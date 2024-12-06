サクサクの衣を付けてジュワっと揚げたコロッケ。みんな大好きですよね！普通はじゃがいもで作るけど、ちょっと冬っぽさも出したいな～と思っていたとき、ピッタリなレシピを長野県の農家に教えてもらいました！その名も「かぼちゃのハム包みフライ」。やわらかく煮たかぼちゃに、いんげんやにんじん、チーズを混ぜ合わせ、ハムで包んで揚げるという一風変わったコロッケだそう♪甘～いかぼちゃでさっそく作って