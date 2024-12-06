米津玄師の書き下ろし新曲「BOW AND ARROW」が、1月4日より放送開始のTVアニメ『メダリスト』のオープニング主題歌に決定。また、同曲の一部が使用されたPVも公開される。 （関連：米津玄師、Mrs. GREEN APPLE、藤井 風、あいみょん……J-POPに“花”がモチーフの楽曲はなぜ多い？） 同アニメは、つるまいかだによる同名漫画が原作。元フィギュアスケート選手の明浦路司はスケートを独学で学ぶ少女