先月（11月）9日に四国4県で発生した大規模停電について四国電力送配電は、再発防止策などを盛り込んだ報告書を国に提出しました。 【写真を見る】四国4県で発生した大規模停電四国電力送配電が再発防止策などを盛り込んだ報告書を国に提出【香川】 この問題は先月9日の午後8時20分すぎ、四国4県で最大36万5300戸の停電が発生したもので、四国電力送配電と関西電力送配電が連名で国に報告書を提出しました。 原因については、