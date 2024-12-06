■ドル円終値の推移 レンジ前日比 １２月０６日１５０円０９～１１銭（△０．３２） １２月０５日１４９円７７～７９銭（▼０．６２） １２月０４日１５０円３９～４２銭（△０．３８） １２月０３日１５０円０１～０２銭（▼０．２３） １２月０２日１５０円２