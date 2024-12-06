日銀が６日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５０円０９～１１銭と前日に比べ３２銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１５８円８５～８９銭と同１円０８銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．０５８３～８４ドルと同０．００４９ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS