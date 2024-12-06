メガネブランドのJINSが、睡眠をめぐる社会課題解決に向けて取り組んでいる「寝る育」。今回、NTT東日本グループと埼玉県にあるさとえ学園小学校が実施する「睡眠×テクノロジー教育」特別授業に参加。子どもたちにブルーライトの正しい知識や睡眠との関係などについて特別授業を行った。【写真】ブルーライトを40％カットするJINSのメガネJINSが取り扱うブルーライトカットメガネ■100％のパフォーマンスを発揮するには睡眠が不可