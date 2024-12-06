「私たちの先祖の国籍は日本だった」との発言でも知られる韓国雇用労働部のキム・ムンス長官が、ユン・ソンニョル（尹錫悦）大統領の弾劾について否定的な見解を示した。【注目】「私たちの先祖の国籍は日本だった」キム長官が発言現実的な観点から、弾劾は国益に反するとの立場を明らかにしたのだ。キム長官は12月6日、ソウル汝矣島（ヨイド）の中小企業中央会で開催された「第1回大韓民国ワーク・ライフバランス優秀企業表彰式」