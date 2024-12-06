元「SUPER MONKEY’S」のメンバーで、現在は振付師やダンススタジオ運営者として活動する牧野アンナさんが、12月6日に自身のXを更新。2025年3月16日に開催される「沖縄アクターズスクール完全復活祭」で、「Love Song 探して」を38年ぶりにステージ披露することを明かしました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】「Love Song 探して」は、1987年1月26日に発売されたファミコン用ソフト「ドラゴンクエストII 悪