セルビア代表のドラガン・ストイコビッチ監督を右腕として支える日本人コーチがいる。“ピクシー”と名古屋でも共闘し、2010年のリーグ優勝に貢献した喜熨斗勝史だ。そんな喜熨斗氏がヨーロッパのトップレベルで感じたすべてを明かす連載「喜熨斗勝史の欧州戦記」。今回がいよいよ最終回。マレーシア１部のセランゴールFCの監督就任への想いなどを語ってくれた。――◆――◆――ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、11