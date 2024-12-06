「SOCCER MEDICAL CAMP」はJFAソーシャルバリューパートナーであるニチバン株式会社と公益財団法人日本サッカー協会の共催で2019年にスタートした次世代アスレティックトレーナー育成プロジェクトです。ここでは７月14日からの「SOCCER MEDICAL CAMP 2024」の様子を３回に渡ってレポートします。――◆――◆――SOCCER MEDICAL CAMP 2024は９月22日に３日目を迎えました。まずは、膝の外傷や筋損傷について、武冨修治先生の講