エマニュエル・プティ氏が、フランス代表の後輩で、レアル・マドリーで本領を発揮しきれていないキリアン・エムバペについて語った。英メディア『Football365』などが伝えている。エムバペは今夏、６年連続でリーグ・アン得点王という実績を引っ提げ、パリ・サンジェルマンからレアル・マドリーに加入した。ただ、すでに公式戦10ゴールを達成しているとはいえ、新天地への順応に時間を要しており、圧倒的に高い期待値までは達