【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■さらに、傑作ライブ作品5タイトルが初Blu-ray化！ 衝撃の解散から24年を経て、BLANKEY JET CITYの“最新MV”「クリスマスと黒いブーツ」が12月7日20時にYouTubeにてプレミア公開されることが明らかとなった。 BLANKEY JET CITYとしては、今世紀初となる最新MVが完成。2ndアルバム『BANG!』とシングル「冬のセーター」のカップリングとして収録された「クリスマスと