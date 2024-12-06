【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■公開された「サインはB」のライブパフォーマンス映像は、ドラマ＆映画ともに本編未収録！ Amazonと東映による【推しの子】を実写映像化する共同プロジェクトがついに始動。ドラマシリーズがPrime Videoにて11月28日21時よりプライム会員向けに世界独占配信、その続きとなる映画が、東映配給にて12月20日より全国公開される。 このたび、B小町（齊藤なぎさ・原 菜乃華・あ