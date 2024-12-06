【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■「一緒に仕事をする機会をいただけてよかった」（窪塚洋介） DMM TVオリジナルドラマ『外道の歌』第1話放送の12月6日18時より、DMM TV公式YouTubeチャンネルで窪塚洋介と亀梨和也の2人による対談企画【スペシャルトーク】の前編が公開された。 普段は小さな古書店を営むカモを演じる窪塚洋介とトラを演じる亀梨和也が、被害者遺族に代わって法の裁きから逃れた悪人を成敗する復讐