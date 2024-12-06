歌手の浜崎あゆみが、12月4日放送の音楽特番『2024 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）の第一夜に出演し、パフォーマンスを披露した。インターネット上では、浜崎の“復活ボイス”が注目を集めている──。番組終盤、浜崎は真っ赤なチャイナ服風のドレスに赤い髪飾りと、華やかな衣装で登場した。「2000年の『SURREAL』、2001年の『evolution』、2009年の『Rule』の3曲を、メドレーで歌唱しました。2曲めの『SURREAL』に入る前に、赤