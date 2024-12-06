【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「できることなら曲を作らせて頂けないだろうか、と打診したことが『BOW AND ARROW』を作るに至るきっかけとなりました」（米津玄師） 米津玄師が、新曲「BOW AND ARROW」（読み：ボウ・アンド・アロー）を、TVアニメ『メダリスト』のオープニング主題歌として書き下ろしたことが発表され、アニメPVの中で楽曲の一部が解禁となった。 『メダリスト』は、「次にくるマンガ