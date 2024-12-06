俳優、歌手の中山美穂さん（54）が亡くなったとの報道に、中国でも衝撃が広がっている。中国SNSの微博（ウェイボー）では関連のワードがランキング1位に浮上するなどの反応が見られた。中国のエンタメメディア・新浪娯楽の微博アカウントは日本メディアの報道として、「6日午前、東京・渋谷区にある自宅で中山さんが死亡しているのが見つかった。警視庁が状況を調べている」と伝えた。中山さんはこの日、大阪でのコンサートを予定