中国北西部新疆ウイグル自治区のホルゴス駅から5日午後、日用品や機械部品などを満載した列車がジョージアの首都トビリシへ向け出発しました。ホルゴス鉄道口岸（通関地）を通過する「中欧班列（中国と欧州を結ぶ定期貨物列車）」中央アジア線の年間通行本数は同日時点で8000本を超え、8035本となりました。現地の「中欧班列」中央アジア線の年間通行本数がこの数字を超えたのは初めてで、歴史的な新記録となりました。現在、同駅