6日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝150円36銭前後と、午後5時時点に比べ27銭のドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝159円09銭前後と28銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース