【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■藤井風、Blu-ray『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』展開図も公開！ 藤井 風が、12月25日にリリースするBlu-ray『Fujii Kaze Stadium Live “Feelin’ Good”』より、「青春病」のライブ映像が先行公開された。 あわせてBlu-rayの展開図も公開された。 Blu-rayには、8月24日・25日に日産スタジアムで行った自身最大規模のワンマンライブ『Fujii Kaze Stadium Live “