「乾杯の際は、声高らかに『スコール！』とご唱和ください」12月3日、群馬県千代田町が、こんな条例を制定して話題になっている。「条例の正式名称は『千代田町産ビール等による乾杯を推進する条例』です。千代田町にはサントリーの工場があり、『ビールの町』としても知られています。その魅力をPRしようという意図で、条例が制定されました。施行は2025年1月1日からとなります」（地元関係者）乾杯のかけ声を条例で決めると