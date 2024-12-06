第76回阪神ジュベナイルフィリーズ（8日／GI、京都芝1600m）には、アルテミスSを制したブラウンラチェット、デイリー杯2歳S勝ちのランフォーヴァウ、レース史上初となる海外参戦馬メイデイレディなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し「S」「A」「B」の3段階で評価した有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「アルマヴェローチェ」を取り上げる。 ■アルマヴェローチェ