日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月6日の日経225先物期近（2024年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万675枚だった。 ◯2024年12月限（特別清算日：12月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 20675( 19116) ソシエテジェネラル証券 15170( 15170) 楽天証券3791(3049