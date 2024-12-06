北海道札幌市の自動車販売店で火事があり、現在も炎上中で消火活動が続いています。火事があったのは、札幌市東区のホンダカーズ南札幌の元町駅前店で、6日午後5時10分ごろ、火事があり、現在も建物内が炎上しているということです。消防が消火活動にあたっています。警察によりますと、午後5時半現在でケガ人の情報は入っていないということです。