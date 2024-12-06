物流業界の人手不足が深刻化する中、荷物の出発地点から目的地までほとんど無人で配送できる技術が公開されました。KDDIが公開したのは、「自動配送ロボット」や「自動運転車」「ドローン」の位置情報を連携させるシステムです。まず、自動配送ロボットが荷物を取りに来ます。ロボットが建物の外へ出ると、ロボットと車がそれぞれの位置情報を連携して合流し、荷物の受け渡しを行います。荷物を運ぶ車が目的地近くまで自動運転で輸