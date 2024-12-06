俳優の武田玲奈（27）が6日、写真集の公式インスタグラムに登場。“斬新トップス×超ミニ”美ボディショットが公開された。【写真】“開放的”な斬新ファッションで圧巻美ボディあらわな武田玲奈「本日、ついに『武田玲奈10周年記念写真集 SISU』が発売となりました」と報告し、3枚の写真をアップ。「フィンランドという、なかなか訪れる事のできない場所で、豊かな自然、文化、洗練されて整った街、日本にはない物事の考え方