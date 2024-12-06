お笑いトリオ「四千頭身」の後藤拓実（27）が6日、都内で行われた自身のコラム集「安心できる男（ひと）」（中央公論新社）の発売記念イベントに出席し、同事務所の先輩との関係について語った。ネタづくりの秘密から少年時代の忘れられない思い出まで、後藤の頭の中をつまびらかにする本作。学生時代や養成所時代のエピソード、タワーマンションからの転居の顛末（てんまつ）まで、赤裸々につづられている。コラムの帯は、