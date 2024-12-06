【あす7日（土）全国天気】ポイント冬型強まる北海道は大雪や猛吹雪に警戒全国的に冬の寒さ関東にも冬が到来関東以西は火の用心7日（土）は、二十四節気の大雪（たいせつ）で、本格的な雪や寒さが始まる頃の意です。暦通り、西高東低の冬型が強まり、北日本を中心に、強い寒気が南下するでしょう。北日本は、平地も含めて雪となり、北陸の山沿いや山地でも、雪となりそうです。特に北海道は、大雪や猛吹雪に、十分な警戒が必要です