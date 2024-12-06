歌手で俳優の中島健人が、13日発売の『ベツコミ』1月号（小学館）の巻頭グラビアに登場する。同棲（せい）中の中島とゆるゆる迎えたクリスマスの朝をテーマに撮影したグラビアでは、リラックスムードでクリスマスを楽しむ中島の写真をたっぷり収録している。【動画】切ない心境を表現した「jealous」MVの中島健人インタビュー「もっとラブケンティする40のしつもん」では【CHRISTMAS】【PRIVATE】【WORK】【NEW YEAR】【MUSIC