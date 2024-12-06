Image: ギズモード・ジャパン generated with Shutterstock.AI 帰省の長旅の間はPCゲームしよっと。最近のPCは性能がすいぶん上がって、ゲーミングPCじゃなくてもだいたいのゲームができるようになりました。インテル Core Ultra搭載マシンなんて、ちょっと画質を落とせば『サイバーパンク2077』みたいなヘビー級ゲームすら楽しめますからね。一方、PCでゲームする時に悩みになるのが「バッ