NECパーソナルコンピュータは、ノートパソコン「LAVIE NEXTREME X1475/JAS」を2024年12月5日に発売する。Thunderbolt 4など多彩なインターフェイス装備プロセッサー（CPU）にAMD「Ryzen AI 7 PRO 360」を採用した「Copilot+ PC」対応モデル。高いセキュリティ機能に加え、AI（人工知能）処理にも対応する。強靱なアルミ筐体に14.0型WUXGA（1920×1200ドット）IPS液晶ディスプレイ、メモリー32GB、内蔵ストレージは512GB SSD（ソ