デビューから25周年を迎えた歌手の倖田來未（42）が6日、都内で行われた「KODAKUMI25thAnniversaryDocumentaryFilm『walk』上映会」にサプライズ登場し、会場は大盛り上がり。倖田は涙ながらにファンへの感謝を伝えた。2000年12月6日にデビュー。25周年イヤーがスタートしたこの日、これまでの軌跡を振り返る初のドキュメンタリー映画が、2日間計8回の限定で公開となった。記念すべき第1回上映後、倖田自身がつ