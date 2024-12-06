6日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝150円台前半で取引された。午後5時現在は前日比32銭円安ドル高の1ドル＝150円09〜11銭。ユーロは1円08銭円安ユーロ高の1ユーロ＝158円85〜89銭。11月の米雇用統計の公表を控え、持ち高を調整するための円売りドル買いの動きが出た。外為ブローカーは、韓国の政治情勢を巡り「相対的にリスクが低い資産とされる円を買う取引もあった」と指摘した。