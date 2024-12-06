中山美穂さんの突然の訃報による悲しみは、日本だけではなく、アジア各国にも及んでいます。中山美穂さん主演の映画「サヨナライツカ」の舞台となったタイ・バンコクでも悲しみの声が広がっています。SNSでは中山美穂さんと同年代という男性が「幸せに天国へ行けますように。笑顔と歌声をありがとう」と追悼したほか、「『世界中の誰よりきっと』は車の中でよく聞きます。お気に入りの歌手がまた1人いなくなってしまった」と、歌手