日本代表のリベロ福留慧美（27）は、今シーズン初めて海外リーグへの挑戦を果たした。移籍先は、バレーボール最高峰といわれるイタリアのセリエAで昨シーズン3位の強豪ミラノだ。 そのミラノで福留は、リーグ戦でほぼスタメン起用のフル出場、移籍するや否やチームの守備の要となり、安定した活躍を見せているが、慣れない海外に身を置く中、福留はどんなこと思い過ごしているのだ