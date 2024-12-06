日本高校野球連盟は6日、U18（18歳以下）高校日本代表のヘッドコーチを務めていた前橋育英の荒井直樹監督（60）が校務の都合で辞任し、兵庫・市尼崎の元監督で日本高野連技術・振興委員の竹本修氏（60）が新たにヘッドコーチに就任すると発表した。同日あった理事会で決まった。【写真】フィリピン代表には日本人のコーチがいる。野球ができる裾野を広げようと、現地で奮闘する。竹本氏は熊本・九州学院から中京大を経て、1986