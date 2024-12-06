高校野球の公式戦に「7イニング制」を導入する可能性について検討するワーキンググループ（WG）について、WGを設置した日本高校野球連盟は6日、議論で挙がったメリット・デメリットの内容を理事会で報告し、発表した。【写真】「好きじゃない、愛してます」昭和の香り残る熱血監督メリットとして挙げられたのは、熱中症のリスクが減るなど選手の障害予防が進み、試合が安全に行えることだ。また、18歳以下の国際大会でも導入