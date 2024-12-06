ボクシングイベント「３１５０×ＬＵＳＨＢＯＭＵｖｏｌ．３」（２１日、ツインメッセ静岡）で再起戦に臨む但馬ミツロ（亀田）が６日、大阪府内のＫＷＯＲＬＤ３ジムで公開スパーリングを行った。ロスメン・ブリトー（ベネズエラ）とヘビー級８回戦で対戦する但馬は会見で「今までは順調に仕上がっているので、試合までスパーリングを通じて実戦勘を高めていければ」と意気込んだ。この日は今回、海外から招聘したＷＢＯ世界